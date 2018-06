Due auto entrano in collisione a Verona: sette persone finiscono in ospedale

Sette persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto a Verona nel pomeriggio di sabato.

Stando alle prime informazioni arrivate, due auto sono entrate in collisione in strada Bresciana, con una dinamica ancora da accertare, provocando anche il ribaltamento di una di queste. Poco prima delle 16 dunque, un'automedica e tre ambulanze del 118 si sono portate sul posto per soccorrere i feriti policontusi: cinque sono stati condotti all'ospedale di borgo Trento, due in quello di borgo Roma.