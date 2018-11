Scontro tra due auto al semaforo di ponte Aleardi: ferita una donna di 55 anni

Non ci sono state gravi conseguenze per le persone coinvolte nell'incidente avvenuto nel pomeriggio di martedì a Verona.

Erano da poco passate le ore 15, quando un'Audi A2 proveniente dal lato di lungadige Pasetto, si è scontrata con una Daewoo Matiz ripartita al verde del semaforo di ponte Aleardi in direzione di via Torbido. Ad avere la peggio è stata una donna di 55 anni che viaggiava come passeggera sul secondo veicolo, la quale è stata trasportata all'ospedale civile Maggiore per accertamenti. Sul posto è intervenuto anche il reparto motorizzato della Polizia municipale, che si è occupato dei rilievi di legge e di ricostruire la dinamica.