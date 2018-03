Nuovo incidente auto-pony pizza nella notte: il conducente della vettura era ubriaco

Un nuovo caso di incidente stradale a Verona che vede coinvolto un giovane lavoratore addetto alle consegne è avvenuto nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 marzo, dopo l'episodio dello scorso 8 marzo che è in seguito costato la vita a Tommaso Dionisi, morto a distanza di cinque giorni in Rianimazione.

Lo scontro di questa notte è avvenuto poco dopo le ore quattro, all'incrocio di viale Bixio con via Bezzeca, nel quale sono rimasti coinvolti una Fiat Punto e un ciclomotore Aprilia Scarabeo, intestato ad una ditta di pony-pizza.

Il 22enne conducente dello scooter è stato quindi trasportato non in gravi condizioni presso l'ospedale di Borgo Trento. Le pattuglie della polizia municipale intervenute sul posto, hanno accertato per il conducente dell'auto un tasso alcolemico di tre volte oltre il limite, segnalandolo quindi alla magistratura.