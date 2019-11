Due persone ferite e portate in ospedale, dopo lo scontro tra auto e scooter

Due persone sono rimaste ferite in un'incidente avvenuto nella serata di mercoledì.

Stando alle prime informazioni giunte, un'auto ed un motorino si sono scontrati ad Oppeano intorno alle 21.30, con una dinamica al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto si sono precipitate un'automedica e due ambulanze del 118, per prestare soccorso alle persone coinvolte: una è stata condotta in codice rosso all'ospedale di borgo Trento, l'altra, in codice giallo, è stata trasportata al Mater Salutis di Legnago.