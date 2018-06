Drammatico scontro tra auto e scooter: un uomo muore sul posto

Un tragico incidente stradale ha portato alla morte di un uomo nella tarda mattinata di giovedì.

Sulla strada complanare che collega Castelnuovo e Peschiera del Garda, un'auto ed uno scooter si sono scontrati frontalmente, per cause al vaglio degli agenti della Polizia locale e carabinieri intervenuti sul posto, insieme al personale del 118 e ai vigili del fuoco di Bardolino, partiti dalla propria stazione con un mezzo poco prima delle 13.

A perdere la vita in seguito allo scontro, è stato l'uomo classe 1964 residente a Peschiera alla guida del due ruote, che i sanitari intervenuti hanno provato a rianimare purtroppo senza riuscire nel loro intento, mentre il conducente della Fiat Panda è stato condotto in ospedale per alcuni controlli.

Nella violenza dell'impatto il motociclo aveva anche preso fuoco, ma i pompieri hanno dapprima domato le fiamme e poi messo in sicurezza i veicoli.