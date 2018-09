Scontro tra due auto, una si rovescia: una persona estratta dai pompieri

Quattro persone coinvolte, di cui una trasportata in ospedale, nell'incidente avvenuto poco dopo le 16 di domenica in via Carlo Cipolla.

Lo scontro ha visto protagoniste due automobili, una delle quali si è rovesciata, mentre l'altra è andata a sbattere contro un muretto, per cause al vaglio della Polizia municipale, che ha ricevuto anche il supporto di una Volante della Questura.

Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, per estrarre il conducente dell’auto finito contro il muretto, rimasto incastrato nella vettura, che è stato poi preso in cura dal personale del Suem che lo ha condotto in ospedale. I tre occupanti del mezzo finito con le ruote all'aria invece sono usciti autonomamente e sono stati medicati sul posto.