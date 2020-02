Scontro tra un'auto e un rider porta pizze a Verona: ferito accompagnato in ospedale

Secondo quanto riferito dalla polizia locale di Verona, nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 febbraio, a Montorio si sarebbe verificata una fuoriuscita autonoma di strada, poco dopo le ore due in via Olmo, da parte di una Fiat Punto che avrebbe poi danneggiato una Nissan, bloccandosi dopo circa 5 chilometri a causa della perdita di una ruota.

Il conducente è stato portato all'ospedale di Borgo Trento, in condizioni non gravi, e sono stati richiesti gli esami tossicologici per verificarne le condizioni psicofisiche.

La Fiat Punto senza una ruota

Un altro episodio sarebbe poi avvenuto in via Scuderlando, nella serata di venerdì, con lo scontro tra una Mercedes ed un motociclo Aprilia Scarabeo, il cui conducente, un rider che stava portando pizze a domicilio, è stato trasferito in ospedale in Borgo Trento. In corso accertamenti del Nucleo Infortunistica sulla dinamica.

Infine, è ricoverato in prognosi riservata un 82enne veronese, pedone, investito sulle strisce giovedì pomeriggio all'incrocio tra via Sirtori e via San Leonardo, da una Fiat Panda condotta da una 32enne, sanzionata per non aver dato la precedenza e segnalata alla Procura della Repubblica per lesioni personali stradali.