Quattro persone coinvolte in uno scontro fra auto: feriti a borgo Trento

Ancora un incidente stradale in provincia di Verona.

Stando alle prime informazioni, due automobili si sarebbero scontrate frontalmente in via Remoncino, situata a Scardevara nel comune di Ronco all'Adige, poco prima delle 17 di lunedì.

Della ricostruzione della dinamica se ne occuperà la Polizia stradale, mentre il 118 si è recato sul posto con 2 ambulanze e un'automedica per soccorrere le 4 persone rimaste coinvolte. Si tratterebbe di persone residenti nel comune: in un veicolo era presente un uomo e nell'altro una donna con due figli minorenni. I feriti sono stati tutti trasportati a borgo Trento e la più grave risulterebbe essere una bambina.