Perdita di benzina in uno scontro tra auto a Parona: arrivano i pompieri

Anche i vigili del fuoco sono stati costretti ad intervenire sull'incidente avvenuto in piazza del Porto, a Parona.

Erano circa le 13 quando due auto si sono scontrate con una dinamica al vaglio della Polizia municipale di Verona, arrivata per eseguire i rilievi del caso e regolare la viabilità durante i soccorsi. I due occupanti sono stati presi in consegna dal personale del 118, che è riuscito a tirarli fuori dagli abitacoli e a prestare loro le prime cure. I pompieri invece, giunti con un mezzo, si sono occupati di mettere in sicurezza i veicoli: uno infatti stava perdendo benzina, mentre l'altro era alimentato a Gpl.