Incidente stradale tra due auto nella notte a Verona

La polizia locale riferisce di essere intervenuta per i rilievi di un incidente stradale con sei persone rimaste ferite e che si sarebbe verificato nella notte di San Silvestro a Verona. L'episodio sarebbe avvenuto intorno alle ore 3.40 all'incrocio tra via Polveriera Vecchia e via Legnago.

Ad essere coinvolte risulterebbero due auto, una Bmw ed una Fiat Punto che, per cause in corso d'accertamento, avrebbero finito con lo scontrarsi. Gli agenti della locale hanno svolto i rilievi del sinistro e verranno valutate anche le condizioni psicofisiche di chi si trovava al volante al momento dello scontro.