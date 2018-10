Incidente tra auto e moto ad un incrocio in Zai: una persona ferita

Non sembrano esserci state gravi conseguenze per le persone coinvolte nell'incidente avvenuto nella serata di martedì in Zai, a Verona.

Intorno alle 19, all'incrocio tra via Francia e via Lussemburgo, un'auto ed una moto si sono scontrate, con il due ruote che nell'impatto è finito anche sul cofano del ferito. Sul posto si sono precipitate l'ambulanza e l'automedica del 118, che dopo aver prestato le prime cure hanno condotto il centauro a borgo Trento in codice giallo: fortunatamente le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Dei rilievi del caso se ne è occupato il Nucleo infortunistica della Polizia municipale, che si è messo al lavoro per ricostruire la dinamica del fatto.