Scontro auto-moto in città: ferito un 60enne

Un incidente stradale è avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 17 maggio, a Verona intorno alle ore 9.30 circa. Secondo le prime informazioni disponibili, un'auto e una moto si sarebbero scontrate tra via del Pontiere e via Adigetto. Ad avere la peggio è stato il centauro, un uomo veronese sulla sessantina che è stato soccorso e trasportato presso l'ospedale di Borgo Trento. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. Nessuna conseguenza invece per quanto riguarda la persona al volante dell'auto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per svolgere i rilievi del caso.