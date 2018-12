Sbalzato dalla moto e travolto da un'auto: muore un ragazzo di 23 anni a Valeggio

Un tremendo incidente stradale è avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 8 dicembre, nel Comune di Valeggio sul Mincio. Stando alle primissime informazioni disponibili, erano da poco passate le 10 quando in località Bodron, per cause in corso d'accertamento, un giovane 23enne residente a Valeggio che viaggiava a velocità sostenuta, ha perso autonomamente il controllo della sua moto.

Il veicolo è così finito in un breve dirupo a lato della carreggiata, mentre lo sfortunato ragazzo è stato sbalzato dal mezzo ed è finito sulla corsia opposta, dove proprio in quell'istante stava transitando un'auto Fiat Sedici che non ha potuto evitarlo.

A seguito dell'impatto contro la vettura, il motociclista 23enne è purtroppo deceduto sul posto. Sul luogo dell'incidente sono quindi intervenuti i soccorritori del 118 con l'elicottero e un'ambulanza, oltre ai carabinieri di Peschiera del Garda per i rilievi. Gli altri due feriti lievi sono stati accompagnati in codice verde presso l'ospedale di Villafranca, dove hanno ricevuto le cure mediche del caso.