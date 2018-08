Auto e moto si scontrano: due uomini in ospedale, uno in codice rosso

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto a Salionze nella mattinata di lunedì.

Un'auto ed una moto si sono scontrate in località Busetta, poco dopo le 10. La dinamica dell'episodio è al vaglio delle forze dell'ordine, mentre l'elisoccorso e l'ambulanza medicalizzata del Suem hanno soccorso gli individui coinvolti: un uomo è stato elitrasportato all'ospedale di borgo Trento in codice rosso, mentre il secondo è stato condotto in quello di Peschiera in condizioni meno gravi.