Dopo lo scontro con un'auto, la moto viene centrata da un altro centauro

Un brutto incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di sabato sulle strade del comune di Rivoli, ma fortunatamente nessuna delle persone coinvolte risulterebbe essere in gravi condizioni.

Erano circa le 15.30 e C.R. si trovava alla guida della propria BMW 1200 RS sulla SP11, in località Canale quando avrebbe perso il controllo della propria moto mentre affrontava una curva, entrando così in collisione con una Lancia Phedra che arrivava dal senso opposto di marcia. Alle spalle del centauro inoltre è arrivata un'altra motocicletta, una Suzuki Gladius, che non sarebbe riuscita ad evitare il mezzo che la precedeva, finendo a sua volta a terra.

Soccorsi dal 118, i feriti sono stati portati all'ospedale di Negrar in condizioni di media gravità. I rilievi invece sono stati eseguiti dagli uomini della Polizia stradale di Bardolino, che si occuperanno di fare chiarezza sulla dinamica.

Per consentire tali operazioni e ripristinare il manto stradale dalla perdita di olio motore dai veicoli incidentati, la strada è rimasta chiusa per circa un'ora.