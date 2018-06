Scontro all'incrocio tra un'auto e una moto: centauro in ospedale

Un brutto incidente stradale si è verificato nella giornata odierna, domenica 24 giugno, a Soave verso mezzogiorno. Secondo quanto riportato dal quotidiano L'Arena, un 21enne in moto si sarebbe scontrato con una Fiat Punto in prossimità dell'incrocio tra la strada provinciale 17 e via Bissoncello.

Sul posto sono intervenuti gli operatori di Verona Emergenza per soccorrere il giovane rimasto ferito che è poi stato elitrasportato presso l'ospedale di Borgo Trento dove è ricoverato. Le sue condizioni di salute non paiono fortunatamente essere gravi.