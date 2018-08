Incidente tra scooter ed auto a Verona: un 28enne finisce in ospedale

Dopo quello avvenuto a Quinto, un altro incidente si è verificato nel territorio del Comune di Verona.

Una Renault Clio ed un Gilera Runner si sono scontrati all'altezza del civico 184 di via Palazzina poco dopo le 16.30: secondo quanto riferito dalla Polizia municipale intervenuta sul posto, l'auto condotta da un 37enne veronese arrivava da San Giovanni e stava svoltando a sinistra, quando sarebbe stata colpita sul lato destro dallo scooter che invece proveniva dalla città. In soccorso del 28enne di origini marocchine rimasto ferito, sono arrivate l'ambulanza e l'automedica del 118, che l'hanno trasportato all'ospedale di borgo Roma, in condizioni apparentemente stazionarie.