Tremendo scontro auto-motociclo a San Pietro in Cariano: un ferito in codice rosso

Un grave incidente stradale si è verificato nella giornata odierna, sabato 7 luglio, nel Comune di San Pietro in Cariano. Secondo le prime informazioni disponibili, un'autovettura e una moto, per cause in corso d'accertamento, si sarebbero scontrate in prossimità delle curve del Nassar, vicino al distributore di metano.

L'incidente è avvenuto verso le 13.15 e sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118 con un'ambulanza medicalizzata. Nell'impatto il conducente della moto è rimasto illeso, ma il passeggero, una donna, è rimasta gravemente ferita ed è stata quindi portata in ospedale a Borgo Trento, dove è stata accolta in codice rosso.