Scontro auto-moto nella notte a Mozzecane: muore centauro

Un nuovo grave incidente stradale si è verificato all'alba di venerdì 20 luglio. Secondo le prime informazioni disponibili, un'auto e una moto si sono scontrate verso le ore 5.30 nei pressi della strada regionale 62 a Mozzecane.

Sul posto sono prontamente intervenuti un'ambulanza medicalizzata e un'altra ambulanza con infermiere, oltre agli agenti della polizia stradale per i rilievi. Nonostante gli sforzi prodigati da parte degli operatori del 118, non vi è stato nulla da fare per il centauro che è deceduto sul luogo dell'incidente.