Tragico scontro a Valeggio tra auto e moto: morto sul posto il centauro

La bella stagione è appena iniziata, ma sono già diversi gli incidenti che hanno visto i motociclisti come sfortunati protagonisti. L'ultimo di questi si è verificato intorno alle 21.15 di lunedì a Valeggio sul Mincio, dove ha perso la vita Franco Masotto, classe 1970 e residente a Roverbella.

Stando alle prime ricostruzioni, il centauro stava percorrendo la SR 249 quando in località Casa Mara la sua moto Guzzi è entrata in collisione con una Fiat Stilo all'altezza di un incrocio: l'auto sarebbe uscita dall'intersezione senza riuscire ad evitare la motocicletta, ma sarà compito dei carabinieri della Compagnia di Peschiera del Garda ricostruire l'esatta dinamica.

In soccorso di Masotto si sono precipitate sul posto due ambulanze del 118, una con un medico a bordo, ma l'intervento del personale sanitario non è bastato e l'uomo è morto prima del ricovero in ospedale. Illeso invece l'automobilista dell'altra auto.