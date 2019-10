Tragico scontro tra auto e moto: morta una 36enne, gravissimo il conducente

Tragico incidente a Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza nel pomeriggio di domenica: una donna di 36 anni è morta, mentre l'uomo di 37 risulta ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale berico.

Come riferiscono i colleghi di VicenzaToday, erano circa le ore 16 quando la moto con in sella la coppia si è scontrata con un'auto nel tratto della strada regionale 11 denominato viale Milano, all'altezza della rotatoria del McDonald's, mentre procedeva verso Verona.

Uno scontro violentissimo, nel quale ad avere la peggio sono stati i due motociclisti, entrambi di Sommacampagna, che sono stati sbalzati sull'asfalto. La passeggera di 36 anni è deceduta a causa delle ferite riportate, mentre l'uomo alla guida è stato portato in gravissime condizioni al nosocomio.

Sul posto i vigili del fuoco, il Suem e i carabinieri di Montecchio Maggiore per la ricostruzione della dinamica dell'incidente. La strada è stata bloccata durante le operazioni di messa in sicurezza e la circolazione ha subito forti disagi fino a dopo le 18.