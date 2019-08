Moto si schianta contro un'auto nel Mantovano: muore un 59enne veronese

Un drammatico incidente mortale è avvenuto nella mattinata di domenica 4 agosto intorno alle ore 11 nei pressi di una rotonda a Valdaro, una zona industriale del Comune di Mantova. A perdere la vita è stato un 59enne di Verona che viaggiava in sella a una moto Bmw con la propria compagna. Il motociclo, secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, si sarebbe scontrato con un'auto diretta verso Mantova, a bordo della quale viaggiava una famigliola di cittadini brasiliani.

A seguito dell'impatto il 59enne veronese sarebbe stato sbalzato dalla moto, finendo poi a terra. Dopo i primi tentativi di rianimazione prodigati sul posto dai soccorritori, giunti con un'automedica e un'ambulanza, l'uomo è purtroppo finito in arresto cardiaco e per lui non vi è più stato nulla da fare. La compagna che viaggiava con lui sulla moto, sarebbe invece scivolata poco prima dalla sella, evitando così di riportare gravi conseguenze.