Scontro fatale tra un'auto e una moto nel Mantovano: morto 51enne di Legnago

Un tremendo incidente stradale è avvenuto nel corso della tarda serata di venerdì 21 giugno, erano passate da poco le 23.30, nel Mantovano, tra Roncoferraro e Nosedole. All'altezza di un incrocio un'auto e una moto si sono scontrate per cause in corso d'accertamento.

Ad avere la peggio è stato il motociclista B.D., un uomo di 51 anni residente nel Veronese a Legnago. Finito a terra a seguito del violento urto, a nulla purtroppo è valso l'intervento dei soccorritori del 118.

L'uomo è morto sul colpo ed ora la salma si trova all'ospedale Carlo Poma di Mantova. I rilievi sono stati affidati alla polizia stradale e sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.