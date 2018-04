Ancora un incidente tra auto e moto: ferito in gravi condizioni in ospedale

Una persona è rimasta gravemente ferita in un incidente tra auto e moto a Malcesine.

Lo scontro è avvenuto in Val di Sogno intorno alle 18.30, con una dinamica al vaglio della Polizia Stradale. Stando alle prime informazioni, sul posto sono accorsi l'elicottero e l'ambulanza del 118, che hanno soccorso il ferito e lo hanno trasportato all'ospedale di borgo Trento in codice rosso.