Si scontrano una moto e una bicicletta a Legnago, muore una giovane ragazza

Nella serata di ieri, domenica 10 maggio, si è verificato un incidente mortale nel Comune di Legnago. Erano circa le ore 19.30 quando una moto con a bordo due giovani, un ragazzo e una ragazza, si è scontrata per cause in corso d'accertamento con un ciclista sulla cinquantina in via San Vito. La moto uscendo di strada avrebbe poi urtato anche la recinzione di un edificio. Sul posto si sono precipitati i soccorritori del 118 con due ambulanze, un'automedica e l'elicottero, oltre ai carabinieri per ricostruire l'accaduto.

Ad avere la peggio una giovane ragazza 18enne, Martina Medas di Orti di Bonavigo, la quale stava viaggiando come passeggera sulla moto e che ha purtroppo perso la vita. Il ragazzo ha riportato gravi conseguenze ed è stato elitrasportato presso l'ospedale di Borgo Trento a Verona, mentre il ciclista coinvolto nello scontro è rimasto ferito, ma in modo non grave ed è stato accompagnato presso l'ospedale Mater Salutis. La squadra di volley dove la giovanissima Martina militava ha voluto dedicarle un toccante messaggio di cordoglio, non appena ricevuta la terribile notiza della sua scomparsa:

«Una nostra ex atleta ci ha, purtroppo, lasciati questa sera in un grave incidente stradale. - si legge nella nota della Griffon Volley di Legnago - Martina, rimarrai sempre nei cuori di tutti quanti. Ti ricorderemo come la ragazza sempre gentile e disponibile con gli altri, operosa in palestra e fuori. In questo momento di lutto tutta la società si stringe attorno alla famiglia. In particolar modo alla sorella Michela, altra ex atleta, e alla mamma Danila dirigente per tanti anni nella nostra società. Martina, nei nostri cuori verrai sempre ricordata così. Rimarrai nei cuori di tutte le tue compagne e di tutte le persone all'interno della società».

Il post Facebook della Griffon Volley di Legnago