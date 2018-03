Scontro tra auto e moto, ferito grave un ragazzo ricoverato in codice rosso

Un brutto incidente stradale si è verificato a Verona nella serata di ieri, giovedì 8 marzo, lungo via Murari Brà. Erano circa le ore 20.30 quando, per cause ancora da accertare, un'autovettura si è scontrata con un motociclo.

Ad avere la peggio è stato il ragazzo che guidava il due ruote. Il giovane stava lavorando, era infatti impegnato nel trasporto di pizze a domicilio. Sul luogo dello scontro sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118 che, dopo aver prestato aiuto al ferito, lo hanno trasportato in ospedale a Borgo Trento.

Le condizioni del ragazzo sono subito parse piuttosto gravi ed ora si trova ricoverato al Polo Confortini dove è entrato in codice rosso.