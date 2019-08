Scontro auto-moto a Veronella: morta una persona

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattina di oggi, martedì 6 agosto, a Giavone di Veronella. Stando alle prime informazioni disponibili, erano quasi le 8 di stamattina quando un'automobile ed una moto, per cause in corso d'accertamento, si sono scontrate mentre percorrevano via Giavone all'altezza del civico 7.

Sul luogo dello scontro si sono precipitati gli operatori del 118 con un'ambulanza e l'elisoccorso per prestare aiuto alle persone coinvolte. Nell'ambito dell'incidente ha però perso la vita una persona che è purtroppo deceduta sul posto.