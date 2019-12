Scontro auto-moto a Garda: una persona portata in ospedale

Un incidente stradale si sarebbe verificato quest'oggi, sabato 14 dicembre, nei pressi di Garda. Secondo quanto riferito dal 118, un'automobile e una moto sarebbero entrate in collisione, per cause in corso d'accertamento, mentre percorrevano via Don Gnocchi.

L'incidente sarebbe avvenuto intorno alle ore 15.30. Sul posto sono quindi intervenuti i soccoritori con un'ambulanza e l'elicottero. A restare ferita sarebbe una sola persona, portata in seguito presso l'ospedale di Borgo Trento a Verona per ricevere le cure del caso.