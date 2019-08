Incidente stradale a Vestenanova: ferito grave un motociclista

Un incidente stradale è avvenuto nella giornata di oggi, venerdì 30 agosto, in località Zovo a Vestenanova. Stando alle prime informazioni disponibili, erano circa le ore 13.45 quando un'automobile e una moto si sono scontrate, per cause in corso d'accertamento, lungo la strada provinciale 17.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'ambulanza e un elicottero. Ad avere la peggio dopo l'impatto è stato il motoclista che è stato successivamente trasportato presso l'ospedale di Borgo Trento a Verona in codice rosso.