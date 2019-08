Scontro tra auto e moto: un ferito grave, portato d'urgenza in ospedale

Ancora un incidente, ancora una persona trasportata in codice rosso all'ospedale di borgo Trento.

Erano circa le 13.15 di giovedì, quando un'auto ed una moto si sono scontrate in via Pasubio, a San Martino Buon Albergo, con una dinamica al vaglio delle forze dell'ordine. Ad avere la peggio sarebbe stato il centauro, che è stato soccorso dal personale del 116 e, dopo aver ricevuto le cure del caso, è stato trasportato d'urgenza al Polo Confortini.