Scontro auto-moto a Pescantina: un ferito grave portato in codice rosso all'ospedale

Un grave incidente stradale è avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 2 giugno, nel Comune di Pescantina. Stando alle prime informazioni disponibili, erano circa le ore 8.45 quando un'auto e una moto sono entrate in collisione, per cause in corso d'accertamento, mentre stavano percorrendo via Nazionale del Brennero, di fronte al supermercato "Martinelli".

Ad avere la peggio è stato un uomo poi trasferito d'urgenza all'ospedale di Negrar dove è stato accolto in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con un'ambulanza, oltre agli agenti della polizia stradale per svolgere i rilievi e appurare la dinamica dell'incidente.