Incidente tra auto e moto: intubato e in gravi condizioni il motociclista

Un grave incidente stradale ha avuto luogo a San Martino Buon Albergo nella serata di mercoledì.

Erano circa le ore 20, quando una moto ed un'auto si sono scontrate in via XX Settembre, nel centro del paese, in prossimità dell'incrocio con via Roma. A subire le conseguenze peggiori è stato l'uomo in sella al due ruote, che è stato prontamente soccorso dal personale del 118 giunto con automedica ed ambulanza: dopo avergli prestato le prime cure, i sanitari avrebbero deciso di intubarlo e condurlo al Polo Confortini in codice rosso, a causa delle sue gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso.