Grave incidente a Lazise: scontro auto-moto, una persona in codice rosso

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di mercoledì 1 agosto nei pressi di Lazise. Secondo le prime informazioni disponibili, verso le ore 22.30 un'auto e una moto sono entrate in collisione, per cause ancora in corso d'accertamento, mentre stavano percorrendo via Terminon.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con due ambulanze, di cui una medicalizzata, oltre alla polizia stradale e ai carabinieri che hanno regolato il traffico lungo la Gardesana.

Nell'ambito dello scontro una persona è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in codice rosso presso l'ospedale civile maggiore di Borgo Trento a Verona.