Scontro tra un'auto e una moto: un ferito portato a Borgo Trento in codice rosso

Un grave incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 1 aprile all'incirca verso le ore 15.00, nei pressi del Comune di Costermano in località Marciaga.

Secondo le prime informazioni disponibili, un'automobile e una moto, per cause ancora in corso d'accertamento, sarebbero entrate in collisione. Ad avere la peggio il centauro, un uomo veronese di 53 anni, che è stato soccorso da un'ambulanza del 118 munita di medico e trasferito in codice rosso presso l'ospedale di Borgo Trento a Verona.

Sul posto sono inoltre intervenuti anche gli agenti della polizia stradale per regolare la viabilità e svolgere i rilievi del caso.