Scontro tra auto e moto: ferito portato in elicottero al Polo Confortini

Ancora un incidente stradale sulle strade veronesi.

Stando a quanto riferito, un'auto ed una moto sono entrate in collisione in via Cristoforo Colombo, a Brenzone, con una dinamica al vaglio delle forze delle forze dell'ordine, poco dopo le 17.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, in aiuto del quale sono arrivate l'ambulanza e l'elicottero del 118: dopo aver ricevuto le prime cure, il centauro è stato trasportato all'ospedale di borgo Trento.