Scontro all'incrocio tra un'auto e una moto: due feriti in codice rosso portati all'ospedale

Nella serata di ieri, lunedì 1 giugno, i soccorritori del 118 riferiscono di essere intervenuti verso le ore 22 a Verona per un incidente stradale avvenuto tra un'automobile e una moto. Secondo le informazioni disponibili, l'impatto ha visto coinvolte un'Alfa Romeo e una Harley che, per cause in corso d'accertamento si sarebbero scontrate all'altezza dell'incrocio tra via De Besi e strada Bresciana.

Il traffico è rimasto congestionato per circa un'ora dopo l'incidente, con l'intervento sul posto anche dei vigili del fuoco e della polizia locale per i rilievi e la regolazione della viabilità. Due i feriti che sono stati trasportati in ambulanza presso l'ospedale di Borgo Trento, entrambi in codice rosso, dove hanno potuto ricevere le cure del caso. La loro prognosi resta al momento riservata.