Nuovo scontro auto-moto a Cavaion Veronese: due feriti, uno è grave

Ancora un incidente stradale ha visto coinvolte un'automobile e una moto quest'oggi, sabato 21 luglio, a Cavaion Veronese quando erano da poco trascorse le ore 13. Secondo le prime informazioni disponibili, i due mezzi stavano percorrendo via Pozzo dell'Amore quando, per cause in corso d'accertamento, sono entrati in collisione.

Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118 con un'ambulanza, un'automedica e un elicottero. Due le persone rimaste ferite dopo lo scontro, una di queste è stata portata in codice giallo all'ospedale di Peschiera del Garda, mentre il ferito più grave è stato trasportato in codice rosso presso l'ospedale veronese di Borgo Trento.