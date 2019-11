Moto contro un'auto a Concamarise: grave un giovane

Un brutto incidente stradale è avvenuto nella tarda serata di ieri, sabato 9 novembre, nei pressi di Concamarise. Stando ad una prima ricostruzione dell'episiodio, erano circa le 23.30 quando un'automobile e una motocicletta con a bordo un giovane di 16 anni sarebbero entrate in collisione.

Il ragazzo minorenne pare stesse percorrendo via San Giovanni quando, per cause in corso d'accertamento, si sarebbe scontrato frontalmente con la vettura proveniente dalla direzione opposta. A causa del violento impatto, il giovane ha riportato ferite molto serie ed i soccorritori del 118, giunti sul posto con un'automedica e un'ambulanza, lo hanno trovato a terra in gravi condizioni.

Il 16enne è stato quindi portato d'urgenza presso il pronto soccorso dell'ospedale di Borgo Trento a Verona, dove è stato accolto in codice rosso. Sul luogo dell'incidente, oltre ai soccorritori, sono intervenuti per svolgere i rilievi anche gli agenti della polizia stradale.