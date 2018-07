Dieci incidenti stradali in 24 ore: auto in fuga dopo lo scontro, la polizia cerca testimoni

Nella notte tra gioved' 19 e venerdì 20 luglio, la Polizia municipale è intervenuta per i rilievi di due sinistri. Il primo è avvenuto in via Bassetti dove, alle 4.40, un motociclista 50enne alla guida di una Suzuky SV è caduto autonomamente, probabilmente a causa di un semaforo a terra, a quanto pare abbattuto durante la notte da un veicolo fuggito senza avvisare le forze dell'ordine. L’incrocio semaforizzato è stato ripristinato immediatamente; Amia ha pulito la strada e una ditta specializzata è intervenuta per la sostituzione dell’impianto semaforico.

Scontro in via D'Arezzo, autista in fuga

Subito dopo la mezzanotte, in via D'Arezzo all'incrocio con via Montorio, uno scooterista di 21 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale con un'auto, che si è data alla fuga. Il giovane è rimasto leggermente ferito, mentre resta ricercato l’automobilista. Chiunque avesse informazioni utili da riferire è invitato a contattare il comando della Polizia municipale allo 0458078411 o via mail, scrivendo all’indirizzo infortunistica@comune.verona. it.

Incidente in via Pancaldo, ricerca testimoni

Eventuali testimoni potrebbero essere utili anche per ricostruire l'incidente stradale avvenuto mercoledì alle 18.15 in via Pancaldo, dove una scooterista 25enne è caduta a terra dopo essere stata urtata da un'auto, probabilmente un Suv scuro, che si è allontanato verso il ponte del Saval.

In totale sono 10 gli incidenti rilevati nelle ultime 24 ore dalla Polizia municipale.