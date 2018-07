Auto e moto si scontrano sulla A22: il centauro muore in ospedale

Poco prima dell'1 della notte tra domenica e lunedì, un altro brutto incidente ha avuto luogo sulla A22.

Prima del casello di Affi, in direzione Nord, un'auto ed una moto si sono scontrate per cause al vaglio della Polizia Stradale. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, si sono precipitate l'ambulanza e l'automedica del 118, che hanno soccorso il centauro 56enne e lo hanno trasportato all'ospedale di borgo Trento, dove è morto dopo il ricovero a causa delle gravi conseguenze dell'episodio.