Violento scontro tra auto e moto: in codice rosso un uomo di 45 anni

Potrebbe esserci una precedenza non data, alla base dell'incidente stradale che si è verificato intorno alle 18.30 di mercoledì a Colognola ai Colli. Saranno i carabinieri della compagnia di San Bonifacio a svolgere gli accertamenti del caso sull'episodio, nel quale è rimasto gravemente ferito un uomo di 45 anni.

Questi, originario di Tregnago, si trovava in sella alla sua BMW GS 1200, quando si è scontrato con la Ford Mondeo station wagon condotta da un 67enne di Lavagno, all'incrocio tra la strada provinciale 37/a e via Biondella.

Una volta scattata l'allerta, in soccorso del centauro sono stati inviati l'ambulanza e l'elicottero del 118, che gli hanno fornito le prime cure e lo hanno stabilizzato, prima di condurlo in codice rosso all'ospedale di borgo Trento.