Incidente tra auto e moto, ferito un centauro 35enne ricoverato a Borgo Trento

Nella mattinata di oggi, venerdì 23 febbraio, quando erano circa le ore 7.30, si è verificato un brutto incidente stradale a Verona nei pressi di via Polverirera Vecchia all'altezza dell'incrocio con San Giovanni Lupatoto,

Secondo le prime informazioni disponibili, un'automobile e una moto si sarebbero scontrate per cause ancora in corso d'accertamento. A riportare le ferite peggiori è stato il centauro che è stato prontamente soccorso dagli operatori del 118 giunti sul posto con un'automedica e un'ambulanza.

Il motociclista, un uomo 35enne, è stato quindi trasferito presso l'ospedale di Borgo Trento e le sue condizioni sono state definite di "media gravità", dunque non in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono inoltre intervenuti anche i vigili urbani che hanno provvveduto a regolare la viabilità nella zona e i vigili del fuoco.