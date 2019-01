Un'auto in contromano, frontale a Ronco all'Adige: muore un 59enne, due i feriti lievi

Un grave incidente stradale è avvenuto quest'oggi, domenica 6 gennaio, nel Comune di Ronco All'Adige. Erano circa le ore 13.50 quando due auto, un'Alfa Romeo e una Renault, si sono scontrate frontalmente mentre percorrevano via Corso. Secondo i primi rilievi eseguiti dalla polizia stradale, l'Alfa Romeo avrebbe imboccato in contromano la via, finendo poi con il collidere con l'altra vettura.

Il conducente dell'Alfa, un uomo di 59 anni le cui iniziali sono B. M. residente a Ronco all'Adige, è deceduto nell'episodio. Il 59enne sembrerebbe possa essere stato colpito da un malore mentre si trovava al volante. È possibile che proprio questo malore ne abbia condizionato la condotta di guida, così come potrebbe esso stesso averne causato il decesso che non pare essere stato invece provocato dall'impatto frontale con l'altro veicolo. Uno scontro sì violento, ma non così devastante.

Nell'ambito del sinistro, altri due feriti sono stati trasportati in codice verde presso l'ospedale di San Bonifacio. Ulteriori tre persone rimaste coinvolte nello scontro hanno invece rifiutato il trasporto in ospedale. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'automedica, due ambulanze e l'elicottero, oltre agli agenti della polizia stradale per svolgere i rilievi del caso.