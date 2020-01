Drammatico scontro tra auto a Verona: morta una donna, ferito l'altro conducente

Ancora un drammatico episodio sulle strade di Verona, nel primo pomeriggio di venerdì.

Stando alle prime informazioni raccolte, intorno alle 13.30 due auto si sarebbero scontrate frontalmente in Corso Venezia, all'altezza dell'incrocio con via del Capitel, con una dinamica al vaglio degli agenti della Polizia locale intervenuti sul posto.

In soccorso dei due automobilisti coinvolti sono arrivati i vigili del fuoco con un mezzo e il personale del 118, con automedica ed ambulanza: per una donna però non ci sarebbe stato niente da fare ed avrebbe perso la vita sul luogo dell'incidente. Fortunatamente solo ferito invece l'altro automobilista.