Dopo lo scontro, libera la donna finita nel fossato e scappa, ma viene rintracciato

I carabinieri della stazione di Minerbe, lunedì scorso, sono dovuti intervenire in località Oni, a Boschi Sant'Anna, dove si era verificato un incidente stradale.

Quella mattina infatti, un cittadino straniero non avrebbe dato la precedenza ad una vettura condotta da una donna del posto: lo scontro è stato inevitabile, con la vettura di quest'ultima che è finita nel fossato adiacente. Il guidatore ha soccorso la vittima, estraendola dall’abitacolo, dopodiché si sarebbe dato alla fuga per non essere identificato. L’auto, era intestata a una società del posto ed era stata affidata incautamente al conducente, che però risultava sprovvisto di patente poiché già ritirata.

I militari però sono riusciti a rintracciarlo e lo hanno poi denunciato in stato di libertà per lesioni stradali e fuga a seguito di sinistro, oltre a sanzionarlo per le violazioni al codice della strada e inottemperanza alle disposizioni relative all'emergenza Covid-19.

