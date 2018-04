Scontro tra auto all'incrocio: ragazza disabile viene liberata dai pompieri

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare una ragazza disabile da un'auto, dopo uno scontro avvenuto nella mattinata di martedì.

Erano circa le 9.30 quando i pompieri si sono diretti all'incrocio tra via Euclide e via Selinunte, dove una Fiat Multipla e un Ducato adibito al trasporto disabili sono entranti in collisione. Dopo l'urto il secondo mezzo si è ribaltato sul fianco, ma l'autista e l'accompagnatrice sono riusciti a liberarsi in autonomia, mentre la terza passeggera è rimasta incastrata dalla carrozzina. I vigili del fuoco l'hanno quindi estratta ed affidata alle cure del Suem, che l'ha trasportata all'ospedale di borgo Trento.

Sul posto è intervenuta inoltre la Polizia municipale di Verona.