Due auto si scontrano all'incrocio in città: 118 e vigili del fuoco sul posto

Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze per le persone coinvolte nell'incidente stradale avvenuto nella serata di mercoledì in via Ca' di Cozzi, a Verona.

Con una dinamica ancora al vaglio delle forze dell'ordine, due auto si sono scontrate all'incrocio semaforico con via Quinzano: sul posto sono intervenuti gli uomini del 118, per prestare le prime cure, e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i veicoli.