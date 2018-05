Scontro auto-furgone: una persona liberata dai pompieri e ricoverata

Una persona è stata portata in codice rosso all'ospedale di San Bonifacio, dopo un incidente tra un'auto e un furgone.

Lo scontro è avvenuto intorno all'ora di mezzogiorno di sabato in via Motte Crosaron, nel comune di Arcole, dove sono intervenuti anche i vigili del fuoco per liberare la persona rimasta incastrata nella vettura, poi affidata alle cure del 118, giunto con un'ambulanza.

Sul posto si sono diretti anche i carabnieri e la poliza locale.