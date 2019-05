Scontro tra auto e furgone, due persone coinvolte e soccorse dal 118

Un secondo incidente, oltre a quello di Minerbe, ha avuto luogo nella mattinata di mercoledì nella Bassa Veronese. Anche in questo caso il fatto è avvenuto poco prima delle 8 del mattino, ma nella zona industriale di Legnago, in via Pareto.

Stando a quanto appurato, ad entrare in collisione sarebbero state un'auto ed un furgone, con una dinamica al vaglio della polizia locale. I due conducenti sono stati poi soccorsi dal personale del 118 e accompagnati all'ospedale Mater Salutis per le cure e gli accertamenti medici del caso.