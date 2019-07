Scontro all'alba tra automobile e furgone: tre persone rimangono ferite

Soccorritori al lavoro nella mattinata di martedì, per un incidente avvenuto nel comune di Cerea.

Poco prima delle 6 del mattino, un'auto ed un furgone si sono scontrati in via Marconi, con una dinamica al vaglio dei carabinieri, intervenuti insieme alla polizia stradale. Il secondo veicolo si è ribaltato su un fianco e sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco per aiutare eventuali persone bloccate ad uscire dall'abitacolo.

In tutto sono stati registrati tre feriti, che hanno ricevuto le cure del personale del 118 arrivato con automedica ed ambulanze, che li ha poi condotti in codice giallo all'ospedale Mater Salutis di Legnago.